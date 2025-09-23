Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА

Чтобы достичь этого результата Робертсону понадобилось 14 сезонов. Для Уэстбрука, который на данный момент остается свободным агентом, следующий сезон может стать 18-м. В прошлом розыгрыше чемпионата, выступая за «Денвер», Уэстбрук записал на свой счет 994 очка.