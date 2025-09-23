Ричмонд
Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА

На данный момент на счету Расселла Уэстбрука 26205 очков и он отстает на 505 очков от Оскара Робертсона (26710), являющегося самым результативным разыгрывающим в истории лиги.

Источник: Спортс"

Чтобы достичь этого результата Робертсону понадобилось 14 сезонов. Для Уэстбрука, который на данный момент остается свободным агентом, следующий сезон может стать 18-м. В прошлом розыгрыше чемпионата, выступая за «Денвер», Уэстбрук записал на свой счет 994 очка.

Топ-10 самым результативных разыгрывающих выглядит так:

Оскар Робертсон (26710).

Расселл Уэстбрук (26205).

Стефен Карри (25386).

Крис Пол (23011).

Дэмиан Лиллард (22598).

Гэри Пэйтон (21813).

Джон Стоктон (19711).

Тони Паркер (19473).

Айзейя Томас (18822).

Джерри Уэст (18092).