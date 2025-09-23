Расселлу Уэстбруку не хватает 506 очков до звания самого результативного разыгрывающего в истории НБА

Чтобы достичь этого результата Робертсону понадобилось 14 сезонов. Для Уэстбрука, который на данный момент остается свободным агентом, следующий сезон может стать 18-м. В прошлом розыгрыше чемпионата, выступая за «Денвер», Уэстбрук записал на свой счет 994 очка.
Топ-10 самым результативных разыгрывающих выглядит так:
Оскар Робертсон (26710).
Расселл Уэстбрук (26205).
Стефен Карри (25386).
Крис Пол (23011).
Дэмиан Лиллард (22598).
Гэри Пэйтон (21813).
Джон Стоктон (19711).
Тони Паркер (19473).
Айзейя Томас (18822).
Джерри Уэст (18092).