Ивица Зубац работает над средним броском и игрой против сдваиваний

"Все, что я делал раньше, я хочу делать лучше. Я хочу быть эффективнее, хочу быть агрессивнее, хочу собирать больше подборов, в том числе в атаке. Пут-бэки должны быть эффективнее. Я хочу улучшить реализацию штрафных бросков, но этим летом я также очень много работал над своим броском со средней дистанции, так что кто знает.

Источник: Спортс"

В постe я часто сталкивался с двойным опекой в прошлом сезоне, поэтому я хочу уметь разворачиваться лицом к кольцу, и, если защитники отступают, быть способным забить средний. Я хочу лучше отдавать передачи из-под сдваиваний, находить правильного партнера. Я просто стараюсь улучшить все, что делал в прошлом году и в предыдущие годы. Просто пытаюсь стать лучше, увереннее и прогрессировать во всем, что я делал", — рассказал Зубац.

В прошлом сезоне 28-летний центровой набирал лучшие за карьеру 16,8 очка, 12,6 подбора и 2,7 передачи.

Также Зубац занял 6-е место в голосовании на «Лучшего защищающегося» и попал во вторую защитную сборную.