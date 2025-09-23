Сергей Кущенко: «Суперкубок позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами»

«Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть следующее: в течение трех с половиной лет клубы Лиги ВТБ не играли за пределами страны. Поэтому турнир можно рассматривать как своеобразный тест, лакмусовую бумажку, которая позволит оценить, на каком уровне находится баскетбол в Лиге ВТБ по сравнению с ведущими европейскими клубами и турнирами. В Суперкубке в этом году участвуют серьезные команды “Црвена Звезда” и “Дубаи”, которые сразятся с финалистами предыдущего сезона Лиги ВТБ, ЦСКА и “Зенитом”. Для кого-то этот турнир — часть предсезонной подготовки, для кого-то уже серьезное соревнование. Говорю в первую очередь о наших клубах. Тем не менее, все будет происходить всего за неделю до начала официального клубного сезона. Поэтому мы уверены, что баскетбол будет на высоком уровне: тренеры будут выпускать близкие к боевым составы, чтобы понять, в какой форме находятся команды и как лучше входить в сезон. Поэтому мы ожидаем баскетбол хорошего качества и серьезную конкуренцию на площадке.