Тайсон Чендлер: «Если бы мой обмен в “Тандер” в 2009-м не отменили, та команда выиграла бы 2−3 титула»

В феврале 2009 года «Оклахома» выменяла центрового у «Нового Орлеана», но после медобследования отказалась от сделки, посчитав, что Чендлер имеет высокие шансы получить повторную травму большого пальца ноги.

Источник: Спортс"

«Мой обмен заблокировали врачи, в итоге я вернулся в “Новый Орлеан”. Я очень хорошо подходил той команде, с точки зрения атлетизма, возможности соответствовать их ритму. У нас было много общего — Расс из Лос-Анджелеса, Джеймс из Лос-Анджелеса. Как и я.

Если бы мой обмен в «Тандер» не отменили, та команда выиграла бы два-три титула. Два минимум. Просто представьте, что я играю в той «Оклахоме» на позиции центрового. Наша передняя линия с двумя столь атлетичным «большими»…" — заявил бывший игрок НБА.