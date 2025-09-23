Бен Уоллес: «Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат»

«Если бы мы выбрали на драфте Кармело вместо Миличича, честно, не думаю, что мы когда-либо выиграли бы чемпионат. Мело захотел бы играть сразу же. Это могло бы потенциально разрушить командную химию. Выбрав Дарко Миличича, мы получили парня, который пришел и сказал: “Я не могу играть в этой команде. Я не готов играть в этой команде. Вместо кого я буду выходить? Я не готов”. Благодаря тому, что он так поступил и принял свою роль, это позволило нам строиться, расти и становиться сильнее. И в конечном итоге выиграть чемпионат.