Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен — посмешище»

Экс-игрок лиги считает, что потеря уверенности в себе критически сказалась на игре талантливого защитника.

Источник: Спортс"

"Бен слишком заморачивается. Он просто не может позволить себе плохую игру, это для него все. Но так не бывает, это невозможно, даже Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт — лучшие игроки — у них это тоже случается.

Когда-то Симмонс был очень высоко, но сейчас оказался на совсем другом уровне. Ему нужно научиться принимать эти неудачи, это неизбежно, но ничего такого не происходит. Несправедливо, но сейчас он — посмешище.

Сейчас он боится бросить по кольцу, боится исполнить лэй-ап, поставить сверху. Посмотрите его школьные моменты, посмотрите на его игру в колледже. Он бросал по кольцу. Он бросал… Его сломали в Филадельфии. Сломали. Теперь он даже не знает, будет ли играть в НБА", — заявил Пинсон.