Тео Пинсон о Бене Симмонсе: «Его сломали в Филадельфии. Несправедливо, но сейчас Бен — посмешище»

"Бен слишком заморачивается. Он просто не может позволить себе плохую игру, это для него все. Но так не бывает, это невозможно, даже Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт — лучшие игроки — у них это тоже случается.
Когда-то Симмонс был очень высоко, но сейчас оказался на совсем другом уровне. Ему нужно научиться принимать эти неудачи, это неизбежно, но ничего такого не происходит. Несправедливо, но сейчас он — посмешище.
Сейчас он боится бросить по кольцу, боится исполнить лэй-ап, поставить сверху. Посмотрите его школьные моменты, посмотрите на его игру в колледже. Он бросал по кольцу. Он бросал… Его сломали в Филадельфии. Сломали. Теперь он даже не знает, будет ли играть в НБА", — заявил Пинсон.