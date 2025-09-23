Мэтт Барнс об особенности Кобе Брайанта: «Он стремился уничтожить соперника психологически и перехитрить, не полагаясь ни на что другое»

Брайант изучал соперника, смотрел на то, какие позиции ты занимаешь, и давил на любую твою слабость, которую видел. Для него это всегда было скорее психологической игрой, чем чем-либо еще, он стремился уничтожить тебя психологически и перехитрить на протяжении всего матча, не полагаясь ни на что другое", — заявил бывший игрок НБА.