Найджел Хэйс-Дэвис о переезде в НБА: «У нас был один из лучших сезонов в истории клуба. Здорово завершить на высокой ноте»

Игрока спросили, почему он решился на это сейчас, когда мог пользоваться плодами побед в Европе.
«В профессиональном спорте твое время ограничено. Когда еще уходить, если не после настолько успешного сезона. У нас тройной успех. Мы выиграли все, что могли. Один из самых успешных сезонов в истории “Фенербахче”. Здорово завершить на высокой ноте.
Принял вызов в прошлом сезоне, принимаю новый, еще более сложный в этом. Возвращение — это благодарность людям, которые принимали участие в моей судьбе со школы.
Начал активно заполнять свои страницы в соцсетях, чтобы было о чем вспомнить в будущем, когда завершу карьеру. Мне рассказывали о важности этого. Теперь я смогу поделиться со своими детьми и, если повезет, со внуками", — рассказал форвард.