Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17−21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год

По информации HoopsHype, в начале межсезонья представители баскетболиста предлагали клубу сценарии долгосрочного контракта, по которому его начальная зарплата была бы ближе к диапазону 17,5−21 миллион долларов, с условием гибкости для клуба в завершающие годы контракта.

Источник: Спортс

На данный момент «Филадельфия» официально предложила Граймсу однолетний контракт, который немного выше его квалификационного предложения в 8,7 миллиона долларов, при условии, что он откажется от своего права на запрет обмена.

Для того чтобы 25-летний защитник согласился отказаться от права вето на обмен в рамках любого однолетнего контракта, предложение от «Филадельфии» должно быть в диапазоне, превышающем исключение среднего уровня (14 миллионов долларов) и до 19 миллионов долларов.

Этот диапазон сохранил бы гибкость «Филадельфии» под вторым потолком. Кроме того, если команда, превышающая потолок зарплат, выменяет Граймса, она сможет предложить ему повышение зарплаты на 20% от указанного выше диапазона во время межсезонья летом 2026 года.