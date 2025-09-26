«Шарлотт» отчислил Ника Смита

«Хорнетс» столкнулись с переизбытком игроков в составе после подписания контрактов с четырьмя новичками, а также в результате серии сделок с свободными агентами и обменов, в результате которых в команду добавились Мэйсон Пламли, Спенсер Динуидди, Пэт Коннотон и Коллин Секстон.