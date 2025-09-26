Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шарлотт» отчислил Ника Смита

Президент по баскетбольным операциям «Шарлотт» Джефф Петерсон сообщил, что клуб отчислил Ника Смита (188 см).

Смит-младший был выбран «Хорнетс» под общим 27-м номером на драфте НБА 2023 года. За карьеру он провел 111 матчей, набирая в среднем 8 очков, 1,8 подбора и 1,8 передачи за 18,9 минуты на площадке.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 60 матчей (27 в старте), где его средние показатели составили 9,9 очка (39,1% с игры, 34% из-за дуги), 2,1 подбора и 2,4 передачи за 22,8 минуты.

«Хорнетс» столкнулись с переизбытком игроков в составе после подписания контрактов с четырьмя новичками, а также в результате серии сделок с свободными агентами и обменов, в результате которых в команду добавились Мэйсон Пламли, Спенсер Динуидди, Пэт Коннотон и Коллин Секстон.