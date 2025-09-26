Инсайдер «Лейкерс» Йован Буха считает, что Маркус Смарт будет выходить в стартовой пятерке команды вместо Руи Хатимуры

Так что на самом деле все сводится к выбору между Маркусом Смартом и Руи Хатимурой. Но возвращаясь к ключевым моментам, Смарт — это защитник первой линии обороны, который также может опекать легких форвардов и даже некоторых тяжелых, тогда как Руи защищается в первую очередь против тяжелых форвардов. Он может опекать некоторых легких форвардов, но для него будет серьезным испытанием, если вы поставите его против атакующих защитников и разыгрывающих.