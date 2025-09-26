Ричмонд
Бюджет «Партизана» на сезон-2025/26 составит 27 миллионов евро

По словам президента Остойи Мияйловича, клуб сможет потратить ровно 27 миллионов евро. 17% этой суммы выделены государством.

Источник: Спортс"

«Партизан» завершил прошлый сезон Евролиги с результатом 16−18, заняв 12-е место в регулярном чемпионате. Бюджет клуба в прошлом сезоне составлял порядка 23 миллионов.

"Мы полностью оплатили лицензию Евролиги из собственного бюджета и приняли решение увеличить затратную часть, доведя ее до 27 миллионов.

Приход «Хапоэля», «Дубая» и «Валенсии» привел к сумятице на рынке игроков, найти их стало очень сложно.

Не будем подписывать игроков просто так. Оцениваем несколько вариантов, у нас пока есть средства, особенно на защитников. Кроме Мууринена, нам нужны еще 2 игрока, чтобы завершить комплектацию. Работаем над добавлением центрового.

У нас 3 основных задачи: попасть в Топ-6 Евролиги, выиграть Адриатическую лигу и добиться четкой и дисциплинированной работы всех структур клуба", — заключил Мияйлович.