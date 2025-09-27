Нафиса Коллиер получила травму, главный тренер «Миннесоты» выбежала на площадку и заработала удаление

После столкновения Коллиер упала на пол и стала бить ладонью по паркету от боли.
Произошедшее вызвало бурю негодования у главного тренера «Линкс» Шерил Рив. Она выбежала на площадку и стала кричать на ближайшего арбитра. Ее помощникам пришлось оттаскивать специалиста от судьи.
Рив получила второе техническое замечание и заработала удаление. Первый «технарь» тренеру выписали также за недовольство судьями во второй четверти.
Коллиер была замечена плачущей на скамейке запасных, после чего ей помогли уйти в раздевалку.
«Миннесота» проиграла встречу (76:84), «Финикс» вышел вперед в серии до трех побед (2−1).