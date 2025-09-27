Ричмонд
Нафиса Коллиер получила травму, главный тренер «Миннесоты» выбежала на площадку и заработала удаление

За 26 секунд до конца третьего матча серии «Линкс» — «Меркури» форвард «Финикса» Алисса Томас столкнулась с форвардом «Миннесоты» Нафисой Коллиер, выбивая у нее мяч, и убежала в быстрый отрыв.

После столкновения Коллиер упала на пол и стала бить ладонью по паркету от боли.

Произошедшее вызвало бурю негодования у главного тренера «Линкс» Шерил Рив. Она выбежала на площадку и стала кричать на ближайшего арбитра. Ее помощникам пришлось оттаскивать специалиста от судьи.

Рив получила второе техническое замечание и заработала удаление. Первый «технарь» тренеру выписали также за недовольство судьями во второй четверти.

Коллиер была замечена плачущей на скамейке запасных, после чего ей помогли уйти в раздевалку.

«Миннесота» проиграла встречу (76:84), «Финикс» вышел вперед в серии до трех побед (2−1).