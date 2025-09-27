Ричмонд
Майкл Мэлоун о словах про ШГА как MVP: «Мой “Добро пожаловать на ТВ” момент. Понял, что здесь все под микроскопом»

Вскоре после увольнения из «Денвера» тренер перешел работать на телевидение. Во время одного из эфиров он произнес о конкуренте Николы Йокича «Шэй показал, почему он MVP».

Источник: Спортс"

Слова были восприняты как обращенные против его бывшего подопечного.

«Мой “Добро пожаловать на ТВ” момент. Очень хорошо понял, что в этой среде все под микроскопом.

Я ведь просто погрузился в финал конференции с участием «Тандер» и произнес слова про ШГА, почему он станет MVP. После игры позвонил жене, а она говорит, что в Денвере сходят с ума.

Я сказал так о Гилджес-Александере, потому что на тот момент уже прошла информация по поводу вручения ему MVP. Официально об этом объявили, кажется, на следующий день. Я говорил о том, что о чем по факту все уже и так знали.

Если бы я тогда голосовал, то все еще отдал бы свой голос за Йокича. Народ подумал, что после увольнения мое отношение изменилось, я предал его. Но это вообще не так. Люблю Николу. Люблю мои 10 лет в Денвере", — заявил Мэлоун.