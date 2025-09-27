Майкл Мэлоун о словах про ШГА как MVP: «Мой “Добро пожаловать на ТВ” момент. Понял, что здесь все под микроскопом»

Слова были восприняты как обращенные против его бывшего подопечного.
«Мой “Добро пожаловать на ТВ” момент. Очень хорошо понял, что в этой среде все под микроскопом.
Я ведь просто погрузился в финал конференции с участием «Тандер» и произнес слова про ШГА, почему он станет MVP. После игры позвонил жене, а она говорит, что в Денвере сходят с ума.
Я сказал так о Гилджес-Александере, потому что на тот момент уже прошла информация по поводу вручения ему MVP. Официально об этом объявили, кажется, на следующий день. Я говорил о том, что о чем по факту все уже и так знали.
Если бы я тогда голосовал, то все еще отдал бы свой голос за Йокича. Народ подумал, что после увольнения мое отношение изменилось, я предал его. Но это вообще не так. Люблю Николу. Люблю мои 10 лет в Денвере", — заявил Мэлоун.