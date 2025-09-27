Тренер «Линкс» Шерил Рив обматерила фанатов после удаления

На пути в подтрибунное помещение 59-летняя специалистка выкрикивала оскорбления в адрес болельщиков. Игра проходила на домашней арене «Финикса».
«Меркури» победили в матче (84:76) и вышли вперед в серии (2−1).
Рив заработала удаление в результате эпизода с травмой форварда ее команды Нафисы Коллиер в третьем матче серии «Меркури» — «Линкс».
На пути в подтрибунное помещение 59-летняя специалистка выкрикивала оскорбления в адрес болельщиков. Игра проходила на домашней арене «Финикса».
«Меркури» победили в матче (84:76) и вышли вперед в серии (2−1).