Скотти Пиппен: «Стиль игры Дончича привел его в финал, но я не уверен, что он сможет повторить это снова»

«Стиль игры Дончича привел его в финал, но я не уверен, что он сможет повторить это снова. Это было разовое достижение, и когда они добрались до финала, у них больше не было никаких козырей», — заявил Пиппен.

Источник: Спортс"

В финале НБА сезона-2023/24 «Мэверикс» не оказали особого сопротивления «Селтикс», проиграв 1−4.

Лука Дончич был лидером той серии по средним очкам (29,2), подборам (8,8) и перехватам (2,6).