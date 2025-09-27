Ричмонд
Джейк Фишер: «В ближайшие месяцы “Хьюстон” планирует проверить Рида Шеппарда и Амена Томпсона в роли основных разыгрывающих»

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Хьюстон» надеется, что часть атакующих комбинаций будет строиться через Кевина Дюрэнта и Алперена Шенгюна, каждый из которых уже доказал способность быть организатором. Однако это не означает, что они станут основными «боллхендлерами».

«Источники из клуба говорят, что в ближайшие месяцы “Рокетс” планируют проверить Рида Шеппарда и Амена Томпсона в роли основных разыгрывающих, прежде чем рынок обменов по-настоящему откроется», — сообщил Фишер.

В прошлом сезоне 21-летний Шеппард сыграл 52 матча, набирая в среднем 4,4 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи за 13 минут игрового времени.

22-летний Амен Томпсон провел 69 матчей, емонстрируя средние показатели 14,1 очка, 8,2 подбора и 3,9 передачи за 32 минут на площадке.