Инсайдер Айра Виндерман о проблеме «Майами»: «Им нужно сделать шаг назад, но Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать»

Следящий за «Хит» журналист считает, что клубу следует быть более гибким и дальновидным, а также расстаться с главным тренером Эриком Споэльстрой.

Источник: Спортс"

«Я бы перевел Эрика Споэльстру в руководство, как это сделали “Селтикс” с Брэдом Стивенсом. Найдите тренера, который понимает, что ему не добиться победы прямо сейчас, но будет последовательно двигаться к чему-то.

Проблема в том, что Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать.

Споэльстра умеет делать команду из ничего. В его распоряжении практически нет ресурсов, но он все равно выстраивает очередную команду, которая может выйти в плей-офф.

Считаю ли я, что им следует сделать шаг назад? Безусловно. Но заложено ли в их ДНК — делать такой шаг? Нет, у них так не принято. Клуб попал в ловушку собственного успеха", — считает Виндерман.