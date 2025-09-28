Инсайдер Айра Виндерман о проблеме «Майами»: «Им нужно сделать шаг назад, но Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать»

«Я бы перевел Эрика Споэльстру в руководство, как это сделали “Селтикс” с Брэдом Стивенсом. Найдите тренера, который понимает, что ему не добиться победы прямо сейчас, но будет последовательно двигаться к чему-то.
Проблема в том, что Споэльстра слишком хорош, чтобы проигрывать.
Споэльстра умеет делать команду из ничего. В его распоряжении практически нет ресурсов, но он все равно выстраивает очередную команду, которая может выйти в плей-офф.
Считаю ли я, что им следует сделать шаг назад? Безусловно. Но заложено ли в их ДНК — делать такой шаг? Нет, у них так не принято. Клуб попал в ловушку собственного успеха", — считает Виндерман.