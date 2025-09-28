Ричмонд
Брайан Уиндхорст об уровне Леброна в гольфе: «Корявый свинг. Было облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то»

«Джеймс играл в гольф во время благотворительных мероприятий, когда представлял “Хит”. Корявый свинг. Честно говоря, было небольшим облегчением видеть, что он не преуспел хоть в чем-то.

Источник: Спортс"

Я бы дал ему еще 25−30 лет, и он может стать хорошим игроком.

Бронни тоже начал играть в гольф. Он играет всего несколько месяцев. Судя по его свингу, в обозримом будущем Бронни будет надирать задницу отцу", — заявил журналист ESPN с улыбкой.