Карлик Джонс: «Хочу показать, что я один из лучших защитников в Евролиге»

Теперь я точно знаю, чего хочет и что ожидает от меня Желько Обрадович. Система теперь для меня гораздо понятнее, я могу легче читать ситуации на площадке, и моя уверенность находится на самом высоком уровне. Для меня важнее всего то, что он постоянно вселяет в меня уверенность. Он дает мне свободу и доверие, чтобы вести команду и принимать правильные решения. Он требовательный, но это показывает, насколько он верит в нас и как сильно любит своих игроков. Он легенда не просто так", — сказал Джонс.