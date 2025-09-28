Джейсон Тейтум о травме ахилла: «Было такое ощущение, что меня предали»

"Сначала я был очень расстроен, просто опустошен. Мне казалось, что это несправедливо. Я ведь все делаю правильно, выполняю все, что от меня требуют, выкладываюсь на все 110 процентов. Я был честен с баскетболом с самого детства, никак не жульничал. Поэтому было такое ощущение, что меня предали. Это было несправедливо, я этого не заслужил. Но в какой-то момент смиряешься.