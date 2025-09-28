Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейсон Тейтум о травме ахилла: «Было такое ощущение, что меня предали»

Лидер «Селтикс» восстанавливается после разрыва ахилла.

Источник: Спортс"

"Сначала я был очень расстроен, просто опустошен. Мне казалось, что это несправедливо. Я ведь все делаю правильно, выполняю все, что от меня требуют, выкладываюсь на все 110 процентов. Я был честен с баскетболом с самого детства, никак не жульничал. Поэтому было такое ощущение, что меня предали. Это было несправедливо, я этого не заслужил. Но в какой-то момент смиряешься.

Ну, а сейчас самое сложное, потому что в понедельник — день общения с прессой, а во вторник — тренировка. И вот приходит это понимание, что я не смогу тренироваться и играть, когда начнется сезон, и это очень тяжело переживается.

Восстановление — долгий процесс. Сначала чувствуешь себя не в своей тарелке, потому что не двигаешься. На тебе шина, на тебе ботинок, потом костыли, ходунки и это сиденье для душа. Трудно почувствовать себя собой. Как только избавился от ботинка, снова начал чувствовать себя нормально: надеваешь обувь, начинаешь тренироваться, снова можешь выезжать, путешествовать и начинаешь чувствовать себя лучше. Начинаешь чувствовать себя собой«, — рассказал форвард “Бостона”.