Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз».

Источник: Спортс"

32-летний Ник Керр последние два сезона был главным тренером «Санта-Крус Уорриорз», фарм-клуба «Голден Стэйт» в G-лиге.

Ник работает в организации с 2018 года, ранее специалист занимался развитием игроков и был видеокоординатором.