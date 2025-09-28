32-летний Ник Керр последние два сезона был главным тренером «Санта-Крус Уорриорз», фарм-клуба «Голден Стэйт» в G-лиге.
Ник работает в организации с 2018 года, ранее специалист занимался развитием игроков и был видеокоординатором.
Сын Стива Керра Ник официально вошел в тренерский штаб «Уорриорз».
