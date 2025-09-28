«Лейкерс» подписали Антона Уотсона и Нэйта Уильямса, отчислили Эрика Диксона и Тевиана Джонса

Уотсон был выбран «Бостоном» во втором раунде драфта НБА 2024 года из университета Гонзаги. Большую часть прошлого сезона он провел в G-лиге, где в 21 матче (18 в старте) в среднем набирал 12 очков, 5,4 подбора и 2,1 передачи. «Селтикс» отчислили Уотсона в марте, что позволило «Нью-Йорку» забрать его с драфта отказов. Впоследствии Уотсон сыграл за «Никс» в девяти матчах регулярного сезона, набрав в сумме 8 очков, 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 2 потери за 22 общие минуты на площадке.