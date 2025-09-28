Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейк Фишер: «Филадельфия» отклонила просьбу Квентина Граймса о переносе дедлайна принятия квалификационного предложения"

По информации инсайдера Джейка Фишера, защитник Квентин Граймс не отправился с «Филадельфией» на предсезонные игры в Абу-Даби. Клуб также отклонил просьбу агента Граймса, Дэвида Баумана, о переносе крайнего срока (1 октября) для принятия квалификационного предложения.

Источник: Спортс"

Квентин Граймс рассчитывал на долгосрочный контракт с зарплатой в 17−21 млн долларов, «Филадельфия» предложила чуть больше 8,7 млн на 1 год.