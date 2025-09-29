Ричмонд
Эл Хорфорд: «Бесконечно благодарен болельщикам и организации “Селтикс”. Спасибо, Бостон!»

"С самого первого дня вы приняли меня и мою семью с распростертыми объятиями. Эта глава карьеры займет особое место в моем сердце.

Источник: Спортс"

Поднять баннер под номером 18-ть вместе с этим городом — момент, который я всегда буду ценить.

Бесконечно благодарен болельщикам и организации. Спасибо, Бостон!" — написал чемпион НБА-2024 на своей странице в соцсети X.