Гэри Пэйтон II договорился о соглашении с «Голден Стэйт»

Пэйтон и Мелтон оба были в составе «Уорриорс» в прошлом сезоне, но Мелтон получил травму передней крестообразной связки, из-за которой провел только 6 матчей. Вскоре после этого он был обменян в «Бруклин», где проходил реабилитацию после операции. Пэйтон сыграл в 62 матчах «регулярки» и еще в 11 играх плей-офф.