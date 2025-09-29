Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонатан Куминга не примет участия в медиа-дне «Голден Стэйт»

По информации ESPN, Джонатан Куминга не приехал в Сан-Франциско в эти выходные и не будет присутствовать на медиа-дне в понедельник. Генеральный менеджер «Уорриорс» Майк Данливи связался с агентом Куминги, Аароном Тернером, в воскресенье, но никакого прогресса в отношении контракта или возвращения Куминги до первой тренировки команды в среду не наблюдается.

По данным источников, «Уорриорс» сохранили на столе три своих действующих предложения. Два самых выгодных — на два года и 45 миллионов долларов и на три года и 75,2 миллиона долларов — включают опцию команды на последний сезон, и единственное предложение без опции команды составляет три года и 54 миллиона долларов.

Куминга отказывается от сделок с опцией команды, если только не будет увеличена сумма. Он дал понять «Уорриорс», что расценит предложение контракта с опцией игрока как жест доброй воли после того, что его сторона описывает как «годы неопределенности» в отношении его роли и ожидания, что игрока обменяют в середине сезона.

Дедлайн для Куминги по квалификационному 1-летнему предложению на 8 миллионов долларов (с правом вето на обмен) — 1 октября.