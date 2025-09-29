Джонатан Куминга не примет участия в медиа-дне «Голден Стэйт»

По данным источников, «Уорриорс» сохранили на столе три своих действующих предложения. Два самых выгодных — на два года и 45 миллионов долларов и на три года и 75,2 миллиона долларов — включают опцию команды на последний сезон, и единственное предложение без опции команды составляет три года и 54 миллиона долларов.