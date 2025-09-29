Тренер Стефена Карри: «Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру»

Его первый шаг сейчас самый быстрый и взрывной за всю его карьеру. Но когда игроки стареют, одна вещь, которую они могут делать, — это продолжать работать над быстрой обработкой информации и принятием более быстрых решений, чтобы компенсировать любой разрыв, который образуется из-за потери скорости. С ним этого еще не случилось. Так что, если совместить тот факт, что физически он все еще на пике, и то, что теперь он принимает решения быстрее, мы получаем очень быстрого игрока на площадке", — рассказал Пэйн.