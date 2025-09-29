Журналист Пабло Торре обнародовал документы, подтверждающие, что Стив Баллмер пожертвовал 1,875 миллиона долларов на благотворительность соучредителя Aspiration

При этом Баллмер настаивает, что стал жертвой мошенничества со стороны Санберга, который впоследствии признал вину за обман инвесторов на сумму более 200 млн долларов.
Торре отметил странное совпадение: Ballmer Group объявила о гранте всего через несколько месяцев после ареста соучастника Санберга и почти через год после того, как стало известно о федеральном расследовании против Aspiration. А сотрудничество «Клипперс» с компанией к тому моменту завершилось более года назад.
«Если владелец “Клипперс” считал, что его обманывают, зачем он продолжал вкладывать миллионы в проекты соучредителя компании через месяцы после того, как афера раскрылась?» — подчеркнул журналист.