«Мне его поцеловать или за руку взять?» Никола Йокич попозировал для фото вместе с Йонасом Валанчюнасом

«Наггетс» поделились в соцсетях роликом с фотосессии Йокича и Валанчюнаса.

Источник: Спортс"

На просьбу фотографа встать поближе Йокич ответил: «Мне его поцеловать или за руку взять?».

Затем игроки склонили головы друг к другу, а Йокич, рассмеявшись, закрыл лицо руками.

В межсезонье «Денвер» выменял Йонаса Валанчюнаса из «Сакраменто».