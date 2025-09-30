«Мне его поцеловать или за руку взять?» Никола Йокич попозировал для фото вместе с Йонасом Валанчюнасом

На просьбу фотографа встать поближе Йокич ответил: «Мне его поцеловать или за руку взять?».
Затем игроки склонили головы друг к другу, а Йокич, рассмеявшись, закрыл лицо руками.
В межсезонье «Денвер» выменял Йонаса Валанчюнаса из «Сакраменто».
«Наггетс» поделились в соцсетях роликом с фотосессии Йокича и Валанчюнаса.
