«В этом месте сделаем паузу». Брэндон Ингрэм посмеялся после забавного вопроса журналиста во время медиа-дня

Во время медиа-дня «Торонто» у новобранца канадцев спросили по поводу связки с Ар Джей Барреттом и Скотти Барнсом с использованием двусмысленного слова.

— Я так понимаю, есть большой энтузиазм по поводу того, что вы, Ар Джей и Скотти можете устроить тройничок (work together as a threesom).

— Давайте в этом месте сделаем паузу.