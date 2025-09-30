«В этом месте сделаем паузу». Брэндон Ингрэм посмеялся после забавного вопроса журналиста во время медиа-дня

— Я так понимаю, есть большой энтузиазм по поводу того, что вы, Ар Джей и Скотти можете устроить тройничок (work together as a threesom).
— Давайте в этом месте сделаем паузу.
Во время медиа-дня «Торонто» у новобранца канадцев спросили по поводу связки с Ар Джей Барреттом и Скотти Барнсом с использованием двусмысленного слова.
