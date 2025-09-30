Журналисты заметили расхождения в заявлениях Адетокумбо и владельца «Бакс» по поводу будущего игрока в клубе

«У меня состоялся хороший разговор с Яннисом, и он ясно дал понять, что предан “Милуоки” и рад, что его семья здесь», — сказал Эденс, выразив уверенность в намерениях суперзвезды.
Яннис при этом высказал другую точку зрения. Двукратный обладатель титула MVP всего через один час заявил, что «не помнит ту встречу», и сосредоточился на доверии к организации, а не на личных обязательствах.
«Я верю в своих товарищей по команде. Верю в людей вокруг меня. Я верю в те шаги, которые предпринимает клуб», — отметил Адетокумбо.
Расхождения в заявлениях Иденса и Янниса породили сомнения в долгосрочных планах 30-летнего баскетболиста.