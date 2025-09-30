Шерил Рив оштрафована на 15000 долларов за критику судейства, Бекки Хэммон и Стефани Уайт — на 1000 долларов

В том матче Рив возмутил эпизод, приведший к травме лидера «Линкс» Нафисы Коллиер. Тренер выбежала на площадку и заработала удаление за второе техническое замечание. На пресс-конференции после игры Рив обрушилась с критикой на арбитров и призвала к смене руководства на уровне лиги, когда речь заходит о судействе.