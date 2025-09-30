Ричмонд
Шерил Рив оштрафована на 15000 долларов за критику судейства, Бекки Хэммон и Стефани Уайт — на 1000 долларов

По информации ESPN, главный тренер «Миннесоты» Шерил Рив получила штраф в 15000 долларов за критические высказывания о работе судей в третьей игре серии против «Финикса».

В том матче Рив возмутил эпизод, приведший к травме лидера «Линкс» Нафисы Коллиер. Тренер выбежала на площадку и заработала удаление за второе техническое замечание. На пресс-конференции после игры Рив обрушилась с критикой на арбитров и призвала к смене руководства на уровне лиги, когда речь заходит о судействе.

Главный тренер «Индианы» Стефани Уайт и главный тренер «Лас-Вегаса» Бекки Хэммон также были оштрафованы на 1000 долларов каждая за их недавнюю публичную критику судейства.

На тренировке «Фивер» в понедельник Уайт сообщила журналистам, что ее «оштрафовали за поддержку Шерил, что, по-моему, просто безумие».