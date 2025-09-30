28-летний форвард провел в «Новом Орлеане» 6 сезонов. В феврале его обменяли в «Торонто», с которым Ингрэм почти сразу подписал 3-летнее продление на 120 миллионов долларов.
Брэндон Ингрэм о Торонто: «В отличие от Нового Орлеана, арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь»
«Самое впечатляющее для меня — это видеть, что арена заполнена на каждой игре, независимо от того, выигрываешь ты или проигрываешь, в отличие от Нового Орлеана. Каждое место заполнено, и все поддерживают команду», — сказал Ингрэм.