Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в “Денвер”

После чемпионства с «Денвером» в 2023 году Браун подписал контракт с «Индианой», затем был обменян в «Торонто», а позже — в «Новый Орлеан».
Летом 29-летний форвард вернулся в «Наггетс» на 1-летний контракт.
«Я просто счастлив вернуться в “Денвер”. Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Я хочу снова побеждать», — сказал Браун.
