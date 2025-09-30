Ричмонд
Брюс Браун: «Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Счастлив вернуться в “Денвер”

«Я просто счастлив вернуться в “Денвер”. Это были долгие два года, сплошные проигрыши… Я хочу снова побеждать», — сказал Браун.

После чемпионства с «Денвером» в 2023 году Браун подписал контракт с «Индианой», затем был обменян в «Торонто», а позже — в «Новый Орлеан».

Летом 29-летний форвард вернулся в «Наггетс» на 1-летний контракт.