Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кайри Ирвинг: «Нужно быть безумцем, чтобы возвращаться на паркет после четвертой операции на колене»

"Нужно быть настоящим безумцем, чтобы снова возвращаться после операции на колене — уже четвертой в карьере. Я не принимаю это как должное.

Источник: Спортс"

Знаю, что придет момент, когда придется честно посмотреть на себя в зеркало… Но до этого еще несколько лет. Я попытаюсь превзойти некоторых своих предшественников по длительности карьеры — будь то 18, 19 или 20 лет.

Последние несколько лет мой путь был полон падений… Иногда человеческое в нас берет верх из-за ответственности, что лежит на мне. Я нисколько не жалуюсь на свою работу, но это тяжело, когда пытаешься балансировать между баскетболом и жизнью. Есть вещи, которые порой важнее баскетбола«, — поделился 33-летний баскетболист “Далласа”.