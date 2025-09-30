Кайри Ирвинг: «Нужно быть безумцем, чтобы возвращаться на паркет после четвертой операции на колене»

Знаю, что придет момент, когда придется честно посмотреть на себя в зеркало… Но до этого еще несколько лет. Я попытаюсь превзойти некоторых своих предшественников по длительности карьеры — будь то 18, 19 или 20 лет.
Последние несколько лет мой путь был полон падений… Иногда человеческое в нас берет верх из-за ответственности, что лежит на мне. Я нисколько не жалуюсь на свою работу, но это тяжело, когда пытаешься балансировать между баскетболом и жизнью. Есть вещи, которые порой важнее баскетбола«, — поделился 33-летний баскетболист “Далласа”.