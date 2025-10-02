Дэниэл Гэффорд: «Нам с Дереком Лайвли все равно, кто выходит в старте»

Мы с Дереком Лайвли игнорируем вопрос стартового «большого» рядом с Энтони Дэвисом. Это наша главная позиция. Нам все равно, кто будет выходить со скамейки. Будем выполнять свою работу.
Обсудили этот момент в прошлом году. Решили просто отталкиваться друг от друга при заменах и выходить с похожей энергией, чтобы побеждать.
Наша передняя линия, с учетом Пи Джей Вашингтона и Купера Флэгга, может быть действительно хорошей.
Мы точно представляем свои обязанности и сосредоточимся на своем здоровье.
Здесь одна большая семья. Никакого напряжения. Можем обсудить любой вопрос и будем становиться только ближе по ходу сезона", — заключил центровой.