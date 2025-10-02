Ричмонд
Дэниэл Гэффорд: «Нам с Дереком Лайвли все равно, кто выходит в старте»

«С первого моего дня атмосфера и настрой в “Мэверикс” отличались от других моих команд (“Чикаго”, “Вашингтон”). Меня приняли очень тепло, “химия” и отношения развивались без остановки.

Мы с Дереком Лайвли игнорируем вопрос стартового «большого» рядом с Энтони Дэвисом. Это наша главная позиция. Нам все равно, кто будет выходить со скамейки. Будем выполнять свою работу.

Обсудили этот момент в прошлом году. Решили просто отталкиваться друг от друга при заменах и выходить с похожей энергией, чтобы побеждать.

Наша передняя линия, с учетом Пи Джей Вашингтона и Купера Флэгга, может быть действительно хорошей.

Мы точно представляем свои обязанности и сосредоточимся на своем здоровье.

Здесь одна большая семья. Никакого напряжения. Можем обсудить любой вопрос и будем становиться только ближе по ходу сезона", — заключил центровой.