Дориан Финни-Смит пропустит открытие регулярного сезона

32-летнему форварду «Хьюстона» летом потребовалась операция на голеностопе. Игрок пропустит тренировочный лагерь и, по словам главного тренера Име Удоки, вряд ли примет участие в открытии регулярного сезона. «Рокетс» начнут чемпионат игрой против «Оклахомы».

Точного графика возвращения игрока пока нет.

«Пока тренируется без контакта, но бросает и делает другие упражнения», — заявил Удока.

Финни-Смит подписал 4-летний контракт на 53 миллиона этим летом, гарантирована зарплата только за первые 2 сезона.