Дориан Финни-Смит пропустит открытие регулярного сезона

32-летнему форварду «Хьюстона» летом потребовалась операция на голеностопе. Игрок пропустит тренировочный лагерь и, по словам главного тренера Име Удоки, вряд ли примет участие в открытии регулярного сезона. «Рокетс» начнут чемпионат игрой против «Оклахомы».