Стив Керр о подписании Джонатана Куминги: «Джимми, Стеф и Дрэймонд — альфы. Не беспокоюсь о раздевалке»

"Джимми Батлер — альфа. Стеф Карри и Дрэймонд Грин — альфы. Они полностью контролируют раздевалку. Не беспокоюсь ни о чем.
Из-за таких ситуаций я терпеть не мог работу генменеджером (в «Финиксе»). Эти 92 дня — отличный пример. Предпочитаю тренировать и оставлять контрактные дела менеджменту.
Куминга получил не тот контракт, на который рассчитывал, но эти деньги все равно изменят его жизнь.
Нам надо помочь ему стать лучше, реализовать потенциал и подписать еще несколько соглашений в карьере. Мы должны сосредоточиться на этой части процесса — его прогрессе. С этим связаны все проблемы. Несовпадение нужд команды и того, что он хочет делать. В этом весь вопрос", — заявил Керр.