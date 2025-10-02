Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стив Керр о подписании Джонатана Куминги: «Джимми, Стеф и Дрэймонд — альфы. Не беспокоюсь о раздевалке»

Главный тренер не беспокоится о климате в коллективе.

"Джимми Батлер — альфа. Стеф Карри и Дрэймонд Грин — альфы. Они полностью контролируют раздевалку. Не беспокоюсь ни о чем.

Из-за таких ситуаций я терпеть не мог работу генменеджером (в «Финиксе»). Эти 92 дня — отличный пример. Предпочитаю тренировать и оставлять контрактные дела менеджменту.

Куминга получил не тот контракт, на который рассчитывал, но эти деньги все равно изменят его жизнь.

Нам надо помочь ему стать лучше, реализовать потенциал и подписать еще несколько соглашений в карьере. Мы должны сосредоточиться на этой части процесса — его прогрессе. С этим связаны все проблемы. Несовпадение нужд команды и того, что он хочет делать. В этом весь вопрос", — заявил Керр.