Майк Данливи о переговорах с Джонатаном Кумингой: «Межсезонье — деловое время. У меня нет проблем с его подходом»

"Мы считаем, что Куминга может быть очень хорош. Не видим необходимости его менять. Посмотрим на ход чемпионата. В прошлом году на этом этапе я считал, что нам нужно стать лучше. Сейчас это не так актуально. Но все может измениться. В нашей команде много игроков, которые имеют ценность в лиге и могут быть задействованы в обменах, нынешняя структура соглашения работает в пользу обеих сторон.