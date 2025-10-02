Ричмонд
Эл Хорфорд: «Было тяжело уйти из “Бостона”, но если и есть достойная альтернатива, то это она»

39-летний центровой присоединился к «Голден Стэйт».

"Отличная возможность соревноваться и побеждать на высоком уровне. С клубом неразрывно связаны имена Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Стива Керра, но я видел и Джимми Батлера, что ему удалось во второй половине чемпионата и как они теперь играют.

Было тяжело уйти из «Бостона», но если и есть достойная альтернатива, то это она. Когда появилась подобная возможность, я в нее вцепился.

Межсезонье было странным. Долгое ожидание того, как все в итоге обернется. Так что сосредоточился на тренировках и подготовке к началу чемпионата", — заключил ветеран.