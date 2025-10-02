Джейсон Кидд намерен изменить нападение «Далласа» с помощью перешедшего из «Сакраменто» тренера Джея Триано

Мы много общаемся с Джеем Триано по поводу его опыта в роли главного тренера и ассистента. Его нападение всегда было элитным. Мне интересно увидеть что-то новое и в нашей команде. Его «Сакраменто» хорошо набирал очки и неплохо справлялся после ухода главного разыгрывающего Де’Аарона Фокса. У нас тоже отсутствует Кайри Ирвинг", — рассудил Кидд.