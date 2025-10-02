Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейсон Кидд намерен изменить нападение «Далласа» с помощью перешедшего из «Сакраменто» тренера Джея Триано

В межсезонье тренерский штаб «Далласа» претерпел изменения. Одним из новых лиц стал 66-летний Джей Триано, уволенный из «Сакраменто» в рамках последних кадровых перестановок. Специалист тренирует в НБА с 2002 года.

Источник: Спортс"

В межсезонье тренерский штаб «Далласа» претерпел изменения. Одним из новых лиц стал 66-летний Джей Триано, уволенный из «Сакраменто» в рамках последних кадровых перестановок. Специалист тренирует в НБА с 2002 года. В его резюме 4 года в качестве главного тренера НБА («Торонто» и «Финикс») и руководство сборной Канады.

Кидд намерен ускорить темп и перейти к более гибким атакующим действиям, реагирующим на защиту соперника, с растягиванием пространства и дальними бросками.

«Наше новое нападение потребует времени на внедрение. Защита всегда на переднем плане. Но парни отлично бросают на сборах, Д’Анджело Расселл хорошо попадает из-за дуги.

Мы много общаемся с Джеем Триано по поводу его опыта в роли главного тренера и ассистента. Его нападение всегда было элитным. Мне интересно увидеть что-то новое и в нашей команде. Его «Сакраменто» хорошо набирал очки и неплохо справлялся после ухода главного разыгрывающего Де’Аарона Фокса. У нас тоже отсутствует Кайри Ирвинг", — рассудил Кидд.