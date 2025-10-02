Макси Клебер травмировал мышцы бедра и пройдет МРТ-обследование

Клебер переехал в Лос-Анджелес в рамках обмена Луки Дончича, но отыграл на данный момент только 1 матч, выйдя на 5 минут в плей-офф.
В прошлом сезоне он набирал 3 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи в среднем в 34 играх за «Даллас».
Форвард «Лейкерс» травмировал квадрицепс в первый тренировочный день и пропустил следующий. Клебер пройдет МРТ-обследование, команда надеется, что травма несерьезная.
Клебер переехал в Лос-Анджелес в рамках обмена Луки Дончича, но отыграл на данный момент только 1 матч, выйдя на 5 минут в плей-офф.
В прошлом сезоне он набирал 3 очка, 2,8 подбора и 1,3 передачи в среднем в 34 играх за «Даллас».