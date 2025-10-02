Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маркус Смарт пропустит минимум неделю из-за тендинопатии ахиллова сухожилия, Руи Хатимура займет последнее место в старте «Лейкерс»

31-летний защитник перешел в «Лейкерс» этим летом, вызвав дискуссию о месте для него в стартовой пятерке.

Источник: Спортс"

Смарт не смог начать сборы с командой. У баскетболиста тендинопатия ахиллова сухожилия.

«Он постепенно приходит в норму. Присутствовал на тренировке, но ничего активного и контактного. Ожидаем, что он будет в порядке через неделю», — рассказал главный тренер Джей Джей Редик.

Источник в команде сообщил, что в текущей ситуации заключительное место в стартовой пятерке, скорее всего, получит Руи Хатимура. Другие четыре позиции заняты Лукой Дончичем, Леброном Джеймсом, Остином Ривзом и Деандре Эйтоном.