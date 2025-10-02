Маркус Смарт пропустит минимум неделю из-за тендинопатии ахиллова сухожилия, Руи Хатимура займет последнее место в старте «Лейкерс»

Смарт не смог начать сборы с командой. У баскетболиста тендинопатия ахиллова сухожилия.
«Он постепенно приходит в норму. Присутствовал на тренировке, но ничего активного и контактного. Ожидаем, что он будет в порядке через неделю», — рассказал главный тренер Джей Джей Редик.
Источник в команде сообщил, что в текущей ситуации заключительное место в стартовой пятерке, скорее всего, получит Руи Хатимура. Другие четыре позиции заняты Лукой Дончичем, Леброном Джеймсом, Остином Ривзом и Деандре Эйтоном.