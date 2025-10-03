Патрик Беверли о Грэйди Дике: «Вот это фамилия, ему повезло. Чем он лучше Люка Кеннарда?»

Помогает ли ему фамилия с таким бэкграундом? Они буквально добавляли его фамилию к чьей-то другой и делали из этого мем. Мне не катит… Хотя у него ведь есть бросочек. Он может попадать. Но разве он лучше Люка Кеннарда? Нет", — считает экс-игрок НБА.