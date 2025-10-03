Джонатан Куминга о продлении контракта: «Буду работать и помогать команде побеждать. Каждому хочется задержаться где-то подольше, посмотрим»

"Цель каждого — задержаться где-то подольше. Никто не знает наверняка, что ждет в будущем, но моя цель такова. Так что мне хочется задержаться здесь. Посмотрим, к чему это нас приведет. Я сосредоточен на том, чтобы работать и помогать команде побеждать. Никогда не знаешь, что произойдет дальше, но я рад вернуться, и товарищи по команде тоже были рады меня видеть.