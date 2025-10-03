Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джонатан Куминга о продлении контракта: «Буду работать и помогать команде побеждать. Каждому хочется задержаться где-то подольше, посмотрим»

Форвард заключит сделку с «Голден Стэйт» на два года и 48,5 млн долларов. 22-летнего баскетболиста могут обменять по ходу сезона.

Источник: Спортс"

"Цель каждого — задержаться где-то подольше. Никто не знает наверняка, что ждет в будущем, но моя цель такова. Так что мне хочется задержаться здесь. Посмотрим, к чему это нас приведет. Я сосредоточен на том, чтобы работать и помогать команде побеждать. Никогда не знаешь, что произойдет дальше, но я рад вернуться, и товарищи по команде тоже были рады меня видеть.

Постараюсь делать так, чтобы команда могла побеждать. Буду делать это на обеих половинах площадки. Постараюсь обрести такое ментальное состояние, в котором смогу помогать нам выигрывать матчи и, надеюсь, взять чемпионский титул", — заявил Куминга.