Джонатан Куминга: «Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Но я считаю, что стал намного лучше в обоих аспектах»

Я думаю, что я стал намного лучше в обоих аспектах. Люди думают, будто я забочусь только об атаке. Я всегда буду прогрессировать в нападении. Но что касается защиты, это будет мой пятый год — я смотрю на вещи по-другому. Я становлюсь лучше в определенных вещах по мере того, как время идет", — сказал Куминга.