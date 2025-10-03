Ричмонд
«На сегодня все». Сотрудник «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса Ленарду о сделке Aspiration

Сотрудник пресс-службы «Клипперс» забрал микрофон у журналистки ESPN после вопроса звездному форварду о скандальной сделке с компанией Aspiration.

«Когда я задала вопрос, подошел кто-то из их пресс-службы и забрал микрофон со словами “У вас на сегодня все”.

Право задать вопрос перешло к клубному ТВ-репортеру, который спрашивал о здоровье в межсезонье, а затем к их радиоведущему — прозвучал вопрос, который был больше связан с баскетболом", — заявила Шелберн.

По словам журналистки, ей и другим пяти-шести коллегам, которые собирались обсудить с Ленардом подозрительный контракт, не дали высказаться.

«Мы обсудили это перед пресс-конференцией, я сказала: “Итак, мы все будем задавать вопросы об Aspiration, верно?” Это было его первое публичное выступление. Я предложила ребятам объединиться. Вероятно, это единственный раз, когда он вообще станет отвечать на эти вопросы», — рассказала Шелберн.