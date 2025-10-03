Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»

В прошлом розыгрыше чемпионата НБА Гилджес-Александер стал четвертым игроком в истории (после Карима Абдул-Джаббара, Майкла Джордана и Шакила О’Нила), кому удалось получить звания лучшего бомбардира, MVP «регулярки» и MVP финала в одном сезоне.
