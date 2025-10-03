Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэй Гилджес-Александер: «Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить»

«Не думаю, что я неудержим. Но меня очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, очень сложно, очень-очень сложно остановить», — заявил 27-летний защитник.

Источник: Спортс"

В прошлом розыгрыше чемпионата НБА Гилджес-Александер стал четвертым игроком в истории (после Карима Абдул-Джаббара, Майкла Джордана и Шакила О’Нила), кому удалось получить звания лучшего бомбардира, MVP «регулярки» и MVP финала в одном сезоне.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше