Джордан Пул: «Я побеждал с “Уорриорз”, потом был сложный опыт в “Уизардс”. Постараюсь объединить это и вывести “Пеликанс” в плей-офф»

Новобранец «Пеликанс» становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт», а затем был обменян в перестраивающийся «Вашингтон».

Источник: Спортс"

"В обоих случаях многому учишься. Поначалу было много побед и всего с этим связанного, учишься находить свое место и приносить пользу на площадке. А потом, в Вашингтоне, все было совершенно иначе, сложнее. Но и здесь много полезного. Ты уже пробуешь себя в роли лидера, учишься взаимодействовать с молодыми ребятами, справляться со взлетами и падениями перестройки.

Все это подготовило меня к сегодняшней ситуации. Будет здорово собрать все воедино и попытаться вывести «Новый Орлеан» в плей-офф. Мы стремимся вернуться в плей-офф, такова наша цель", — заявил 26-летний защитник.